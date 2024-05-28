Fatih'te vahşet: Eşinin boğazını kesip öldürdü

İstanbul Fatih'te bir kişi, 2 yıl önce evlendiği yabancı uyruklu eşinin boğazını bıçakla keserek öldürdü. Olay yerinden kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fatih'te vahşet: Eşinin boğazını kesip öldürdü

Bir kadın daha cinayete kurban gitti.

Fatih Yedikule’de Cezayir uyruklu Zahra Nojioua (29), 2022 yılında geldiği ’de, Doğukan Uğur ile tanışarak evlendi.

Evlilik sürecinde, ikili arasında sorunlar çıktı.

Son olarak dün, Doğukan Uğur ile eşi Zahra Nojioua bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Doğukan Uğur eline aldığı bıçakla, eşinin boğazını kesti.

KAÇTI

Zahra Nojioua, hayatını kaybederken Doğukan Uğur ise olay yerinden kaçtı.

Polis, şüpheli Doğukan Uğur’u yakalamak için çalışma başlattı.

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