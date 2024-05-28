Fatih'te vahşet: Eşinin boğazını kesip öldürdü

Bir kadın daha cinayete kurban gitti.



Fatih Yedikule’de Cezayir uyruklu Zahra Nojioua (29), 2022 yılında geldiği Türkiye’de, Doğukan Uğur ile tanışarak evlendi.



Evlilik sürecinde, ikili arasında sorunlar çıktı.



Son olarak dün, Doğukan Uğur ile eşi Zahra Nojioua bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Doğukan Uğur eline aldığı bıçakla, eşinin boğazını kesti.

KAÇTI



Zahra Nojioua, hayatını kaybederken Doğukan Uğur ise olay yerinden kaçtı.



Polis, şüpheli Doğukan Uğur’u yakalamak için çalışma başlattı.