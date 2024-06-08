Fatih'te metruk tarihi bina çöktü

Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Söğütlü Bakkal Sokak'taki metruk binada çökme meydana geldi.

İddiaya göre, daha önceden belediye ekiplerinin önlem alarak çevresini kapattığı 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, binada ve çevresinde inceleme yaptı.