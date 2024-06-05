Fatma Narman cinayetinde istenen ceza belli oldu

İstanbul'da öldürülen Fatma Narman'ın katil zanlısı için istenen ceza belli oldu.

Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesi'nde 24 Nisan 2022 tarihinde şüpheli ölüm ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri Fatma Narman'ın (21) cansız bedenini yerde sırtüstü halde buldu.

İddiaya göre Fatma Narman, eşi Yalçın Narman'ın başka bir kadınla ilişkisi olması nedeniyle boşanmak istedi. Bunun üzerine Yalçın Narman, eşi Fatma Narman'ı çocuklarının gözü önünde öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.

Yalçın Narman ve olaya karıştığı iddia edilen kardeşi Bahattin Narman'ın yargılanmasına İstanbul 31.Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Yalçın Narman, tutuksuz sanık Bahattin Narman, ölen Fatma Narman’ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı olayda kullanıldığı iddia edilen silahın dosyaya eklendiğini ve raporda bulunan 7.65'lik silahın vahim silahlar arasında yer aldığının ve cinayetin bu silahla işlendiğinin belirtildiğini ifade etti.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ



Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak; Bahattin Narman’ın suç unsurlarının oluşmadığını ifade ederek beraatini talep ederken, Yalçın Narman'ın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.



"KIZIM SUÇSUZ GÜNAHSIZDI"



Ölen Fatma Narman’ın babası mütalaaya karşı ifadesinde, "Kızım suçsuz günahsızdı. Ömür boyu cezalandırılmasını istiyorum. Adaletinize güveniyorum." dedi.

"EŞİM ŞİDDET MAĞDURU DEĞİLDİR"



Savunma için söz verilen tutuklu sanık Yalçın Narman, "Savunmamı hazırlamak için ek süre istiyorum. Eşim, benim tarafımdan zarar göreceğini bilse her zaman ailesinden yardım isteyebilirdi. Eşim şiddet mağduru değildir. Eğer öyle olsaydı, etrafına anlatmaz mıydı?" şeklinde konuştu.

Mahkeme, taraflara mütalaa dolayısıyla savunmalarına ek süre vererek duruşmayı erteledi.

