Fayton gezintisi kötü bitti: 2'si çocuk 5 kişi ölümden döndü

Karaman'da Molla Fenari Caddesi üzerinde Abidin Yılmazgün’ün kullandığı faytonun atı ürkerek, hızla koşmaya başladı.



Sürücü Yılmazgün'ün, koşan atı durduramaması üzerine faytondaki 2'si çocuk 4 kişi bağırmaya başladı. Faytonu gören motorize trafik ekibi de peşlerine takıldı.



Fayton, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde kavşaktan döndüğü esnada sol arka tekeri yerinden çıkınca durdu.



Olayda, faytonda bulunan sürücüyle birlikte 5 kişiden Emine Özbay, baygınlık geçirdi.



Baygınlık geçiren Özbay, olay yerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.