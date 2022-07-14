Fayton gezintisi kötü bitti: 2'si çocuk 5 kişi ölümden döndü

Karaman'da sürücüsünün durduramadığı fayton, yaklaşık 2 kilometre sonra tekerinin yerinden çıkması üzerine durabildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.07.2022 - 06:37

Fayton gezintisi kötü bitti: 2'si çocuk 5 kişi ölümden döndü

'da Molla Fenari Caddesi üzerinde Abidin Yılmazgün’ün kullandığı faytonun atı ürkerek, hızla koşmaya başladı.

Sürücü Yılmazgün'ün, koşan atı durduramaması üzerine faytondaki 2'si çocuk 4 kişi bağırmaya başladı. Faytonu gören motorize trafik ekibi de peşlerine takıldı.

Fayton, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde kavşaktan döndüğü esnada sol arka tekeri yerinden çıkınca durdu.

Olayda, faytonda bulunan sürücüyle birlikte 5 kişiden Emine Özbay, baygınlık geçirdi.

Baygınlık geçiren Özbay, olay yerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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