Feci kaza anne ve kızını hayattan kopardı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Araçta bulunan anne ve kızı hayatını kaybetti. Eşi ile 1 çocukları ise yaralandı.

Feci kaza anne ve kızını hayattan kopardı

'dan Kızılcahamam istikametine ilerleyen Murat Özüdoğru yönetimindeki 06 CYE 695 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmei sonucu takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Durkız Akbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Murat Özüdoğru ile otomobildeki eşi ve 1 çocuğu ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Filiz Akbaş Özüdoğru da kaldırıldığı Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Baba ile çocuğu tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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