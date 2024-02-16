Fenerbahçe tribün liderlerine saldırıda Redkitler izi: 31 kişi gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul’da çeşitli silahlı saldırılara karıştığı belirlenen Redkitler isimli suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı.



Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul polisi, Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece’de belirlenen adreslere baskınlar gerçekleştirdi.



Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 3 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.



REDKİTLER, DALTONLARLA ÇATIŞTI



Yapılan soruşturmada Redkitler suç örgütünün Bahçelievler merkezli olarak faaliyet gösterdiği, bölgedeki hakimiyeti ele geçirmek amacıyla aralarında çıkar çatışması bulunan Daltonlar silahlı suç örgütü üyeleri ile sürekli silahlı çatışma eylemine girdikleri tespit edildi.

“FENERBAHÇE TRİBÜNÜNÜ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTI”



Redkitler’in örgüt lideri F.D’nin Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmek amacıyla Genç Fenerbahçeliler grubunun lideri Cem Gölbaşı’na 2023 Ağustos ayında Bağcılar’da silahlı saldırı düzenlettiği belirlenirken, 2024 Ocak ayında ise Anadolu Genç Fenerbahçeliler grubunun lideri İbrahim Gümüştekin’e yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edildi.



Gümüştekin’e yönelik saldırıda 24 yaşındaki Şükrücan Köseoğlu hayatını kaybetmişti. 31 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Soruşturma kapsamında bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Redkitler silahlı suç örgütüne yönelik operasyon sonucunda 61 şüpheliden, 31 şüpheli gözaltına alındı. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun