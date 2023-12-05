Fenomen ve saadet zinciri soruşturmaları: Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına el konuldu

Sosyal  medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca güzellik salonları bulunan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında soruşturma başlatıldı. Güngen çiftinin mal varlıklarına el konuldu.

Fenomen ve saadet zinciri soruşturmaları: Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına el konuldu

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a yönelik operasyonun ardından çok sayıda fenomeni incelemeye alınmış ve bir çoğunun mal varlıklarına el konulmuştu.

Bugün Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya fenomeni ve güzellik salonları olan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

Fenomen ve saadet zinciri soruşturmaları: Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına el konuldu - 1

Soruşturma kapsamında çiftin mal varlıklarına tedbir amaçlı el konuldu.

Çektiği videoda "Ben sıradan bir insanım" diyen, Neslim Güngen'in 127 güzellik merkezi olduğu biliniyor.

Fenomen ve saadet zinciri soruşturmaları: Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına el konuldu - 2
Fenomen ve saadet zinciri soruşturmaları: Bakan Yerlikaya son durumu anlattı

ve saadet zinciri soruşturmaları: Bakan Yerlikaya son durumu anlattı

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BAKAN YERLİKAYA: DEVLETİN GÜCÜNÜ ONLARA GÖSTERMEKTE KARARLIYIZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya fenomenleri ile saadet zinciri soruşturmalarına ilişkin MASAK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalıştıklarını belirterek, "Görünen tarafın arkasında kanunsuzluk var. Devletin gücünü onlara göstermekte kararlıyız." demişti.

Fenomen ve saadet zinciri soruşturmaları: Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına el konuldu - 3

NESLİM GÜNGEN KİMDİR?

Neslim Güngen, 1986 yılında doğdu. Babası Gümüşhaneli, annesi Çankırılı olan Neslim Güngen, 13 yaşında ilk defa kuaför ve güzellik sektörüne atıldı. 19 yaşında iken ilk anneliğini yaşayan Güngen, 22 yaşında 5 yıllık yurt dışı eğitimlerine katıldı. Güngen, 2007 yılından itibaren sosyal medya platformlarındaki makyaj ve güzellik videoları ile tanınıyor.

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