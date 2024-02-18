Feribot arızalandı: Denizin ortasında mahsur kaldılar

Yunanistan'ın İstanköy Adası'ndan Muğla'nın Bodrum ilçesine giden feribot, deniz ortasında arıza yaptı. Gemi, bir buçuk saat sonra Bodrum’a gelebildi.

Feribot arızalandı: Denizin ortasında mahsur kaldılar

Edinilen bilgiye göre İstanköy'den dün saat 17.00'da 71 yolcusuyla 'a hareket eden feribot, saat 17.20 sularında Karaada açıklarında arıza yaptı.

Hareket edemeyen feribotu kendi imkanları ile tamir etmeye çalışan mürettebat, yolcuların iddiasına göre yardım talebinde bulunmadı.

Uzun süre deniz ortasında mahsur kalan yolcular, durumu ihbar etti.

Feribot arızalandı: Denizin ortasında mahsur kaldılar - 1

İhbarın ardından Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri olay yerine geldi.

Feribot, saat 19.30'da Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştırıldı.

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