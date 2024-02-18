Feribot arızalandı: Denizin ortasında mahsur kaldılar

Edinilen bilgiye göre İstanköy'den dün saat 17.00'da 71 yolcusuyla Bodrum'a hareket eden feribot, saat 17.20 sularında Karaada açıklarında arıza yaptı.

Hareket edemeyen feribotu kendi imkanları ile tamir etmeye çalışan mürettebat, yolcuların iddiasına göre yardım talebinde bulunmadı.

Uzun süre deniz ortasında mahsur kalan yolcular, durumu ihbar etti.