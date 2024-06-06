Feribottan baraja atlayan kişinin cansız bedeni bulundu

Elazığ-Pertek arasında sefer yapan feribottan Keban Baraj Gölü’ne atlayan şahsın cansız bedeni bulundu.

Feribottan baraja atlayan kişinin cansız bedeni bulundu

Olay, dün -Pertek arasında sefer yapan feribotta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs Elazığ’dan Pertek yönüne hareket halinde olan feribottan Keban Baraj Gölü’ne atladı.

Feribot yetkilileri ve yolcuların çabalarına rağmen kurtarılamalan şahıs kısa sürede suyun içinde gözden kayboldu. Olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar sevk edildi. Ekipler çalışma başlatırken, derinliğin fazla olmasından dolayı bölgeye ROW cihazıyla birlikte Van İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar da sevk edildi. Ekiplerin ROW ile çalışması sonucu şahsın yeri su altında belirlendi.

Dalgıçlar tarafından çıkartılan şahsın cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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