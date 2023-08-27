Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya soruşturma

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçede ana caddelerdeki elektrik direklerinde bulunan reklam panolarına bayrak üzerinde belediye başkanının adı ile Fethiye Belediyesi logosunun yer aldığı görsellerin asıldığının tespit edildiği bildirildi.



Açıklamada, "Kamuoyunda da infiale neden olan ve tepki çeken söz konusu görseller, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na aykırılık teşkil ettiğinden toplatılmış ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.



BELEDİYE: AFİŞİ BİZ HAZIRLATMADIK



Konuya ilişkin Fethiye Belediyesi'nden ise "Afişi biz hazırlatmadık." açıklaması geldi.



Belediyeden yapılan açıklama şöyle:



"Süreçte yaşananlar tam olarak şöyledir: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, ilçemiz elektrik dağıtım şirketinin çalıştığı reklam ajansı tarafından, Belediyemizden bağımsız olarak bayrak görselleri hazırlanmıştır. Söz konusu çalışmada, Fethiye Belediyesi'nin hiçbir dahlinin olmadığının, ilgili reklam şirketi ile herhangi bir görsel ve tasarımın paylaşılmadığının, jest amacıyla yapılan bayrak görselleri için, asılmadan önce tarafımızdan onay istenmediğinin, bu konuyla ilgili hiçbir anlaşma yapılıp, ücret ödenmediğinin, kurumumuzdan habersiz asılan bayrakların, gece yarısı saatlerinde fark edildiği andan itibaren de toplatıldığının bilgisini kamuoyuna sunarız."