Fethiye-Göcek koylarına koruma

Selen Yalaz / NTV Ankara

Doğu Akdeniz’de binlerce yıllık tarihsel zenginliği ve doğasıyla en çok tercih edilen rotaların başında gelen Fethiye-Göcek koylarını koruma altına almak için harekete geçildi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 6 etaplık bir proje başlattı.

SU KALİTESİNİN BOZULMASI VE EKOLOJİNİN YOK OLMASI ENGELLENECEK



Proje ile su kalitesinin bozulması ve denizaltı biyoçeşitliliğin azalmasının önüne geçilmek hedefleniyor.



Bu kapsamda, akıllı şamandıra sistemiyle 7 gün 24 saat izleme yapılacak. Tekne ve yatların denize gelişigüzel demir atmasına izin verilmeyecek.



Deniz suyu kalitesi de takip altına alınacak. Proje kapsamında atık alım teknelerinin sayı ve kapasiteleri artırılacak.



Böylece atıkların alınması daha hızlı sağlanacak. Bölgeye giren tekne sahipleri için mobil uygulama hazırlanacak.

İLK ETABIN İHALESİ YAPILDI



Uygulamadaki “Acil durum yardım butonu” ve “İhbar modülü” ile koylardaki yangın, kaza, kirlilik, yasa dışı faaliyetler gibi tüm durumlar anında tespit edilerek ilgili resmi makamlara iletilecek.



Projenin hayata geçirilmesi için ilk adım atıldı. 6 etaptan ilk etabın ihalesi gerçekleştirildi. 5 etabın ihaleleri de yıl içerisinde yapılacak.

