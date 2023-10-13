Fethiye’de emlakçıda alacak verecek kavgası

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tartıştığı iş arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.



Emlak işiyle uğraşan Y.K. ile İ.K. arasında Babataşı Mahallesi’ndeki iş yerinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K, otomobilindeki tüfekle Y.K’ye ateş etti.



Göğsünden yaralanan Y.K. ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Tüfeği atarak olay kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.