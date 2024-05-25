Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: Kayalıklarda asılı kaldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklara düşen İngiliz uyruklu 77 yaşındaki yamaç paraşütü pilotu yaralandı.

Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: Kayalıklarda asılı kaldı

Ölüdeniz Mahallesi'nde, Babadağ'ın 1800 metre yükseklikteki pistinden yamaç paraşütüyle atlayan 77 yaşındaki Dennis Morton, kayalıklara düştü.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: Kayalıklarda asılı kaldı - 1

Paraşütü kayalıklarda asılı kalan Morton, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu alandan kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Morton, ilçedeki özel hastanede tedavi altına alındı.

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