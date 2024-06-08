FETÖ firarisi yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken İzmir'de yakalandı

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimi esnasında bir kişiyi öldürdüğü ve bazı vatandaşları yaraladığı suçlamasıyla hakkında dava açılan firari FETÖ zanlısı, İzmir'in Seferhisar ilçesinde yakalandı.

FETÖ firarisi yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken İzmir'de yakalandı

İlçe ekipleri, 15 Temmuz 2016 yılındaki 'nün darbe girişimi esnasında bir vatandaşı tabancayla öldürüp, bazı vatandaşları da yaraladığı iddiasıyla yargılanan Savaş Çiftçi'nin Seferihisar'da olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, hakkında arama kararı bulunan ve yurt dışına çıkma hazırlığı yapan Çiftçi'yi düzenlediği operasyonla saklandığı adreste yakaladı.

Çiftçi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çiftçi'nin İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasının devam ettiği ve hakkında arama kararı bulunduğu öğrenildi.

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