FETÖ operasyonlarında 766 gözaltı kararı

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Sabah saatlerinde TSK, emniyet ve Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Bunun üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 67 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, söz konusu soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 13 zanlıdan 8'i gözaltına alındı. Diğer illerdeki operasyonlarda gözaltı işlemleri sürüyor.



ADANA'DA 27 GÖZALTI KARARI

Adana'da da yılında yapılan komiserlik sınavına FETÖ'nün hile karıştırarak kendi adamlarını komiser yaptığı gerekçesiyle 11 ilde 27 zanlıyı gözaltına almak için operasyon başlatıldı.



KARA KUVVETLERİNDE MAHREM İMAM OPERASYONU



Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasına yönelik operasyonda 44 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Şu ana kadar 28 şüphelinin yakalandığı operasyon Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

43 İLDE 157 GÖZALTI KARARI

İzmir merkezli 43 ilde de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik tespit edilen 101'i muvazzaf, toplam 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ADALET BAKANLIĞI'NDAKİ FETÖ YAPILANMASI

Adalet Bakanlığındaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde ise 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.