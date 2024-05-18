İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Sürücüleri yaralandı

Kaza, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi çıkışında meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, İ.A., yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen H.Ç., idaresindeki otomobille çarpıştı.



Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 Acil servis ve jandarma ekibi sevk edildi.



Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan her iki araç sürücüsünü de ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.



Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.