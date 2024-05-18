İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Sürücüleri yaralandı

Afyonkarahisar’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Sürücüleri yaralandı

Kaza, 'ın Çobanlar ilçesi çıkışında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İ.A., yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen H.Ç., idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 Acil servis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan her iki araç sürücüsünü de ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Dorsesindeki kumları yola dökerek ilerledi

Dorsesindeki kumları yola dökerek ilerledi

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Evde ek iş ilanlarına dikkat! Kimlik bilgilerini ele geçirip yasa dışı bahiste kullanan 10 kişi tutuklandı

Evde ek iş ilanlarına dikkat! Kimlik bilgilerini ele geçirip yasa dışı bahiste kullanan 10 kişi tutuklandı

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 MSB MSÜ tercih sonuçları tarihi)

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 MSB MSÜ tercih sonuçları tarihi)

Ata Emre cinayetinin ardından yine bir motokurye bıçaklandı

Ata Emre cinayetinin ardından yine bir motokurye bıçaklandı

Van'da askeri araç devrildi: 11 yaralı

Van'da askeri araç devrildi: 11 yaralı

Aksaray'da taşlı sopalı kavga: Evine sevgilisiyle giden koca hastanelik oldu

Aksaray'da taşlı sopalı kavga: Evine sevgilisiyle giden koca hastanelik oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...