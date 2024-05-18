Zeytinburnu açıklarındaki gemide 144 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Zeytinburnu açıkları demir bölgesinde bulunan bir gemi, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Ticaret Bakanlığı Gemi Takip sistemlerinde yapılan analiz sonucunda, riskli olarak değerlendirildi.

Geminin, Liman Tek Pencere Sistemi'nde gümrük geliş bildiriminin boş olarak onaylanmasına rağmen, yapılan arama sonucunda, geminin zincirlik bölümünde bulunan menhol kapakları içerisinde ve tanklarında toplam 144 bin 280 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

İncelemede, kaçak sigaranın piyasa değerinin 8 milyon 767 bin 572 lira 41 kuruş olduğu belirlendi.

Gemideki şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.