FETÖ üyeleri tekne ile kaçarken yakalandı

FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dosyaları istinafta bulunan 5 kişi, tekne ile Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

FETÖ üyeleri tekne ile kaçarken yakalandı

/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan dosyaları istinafta bulunan 5 şüpheli, adalarına deniz yoluyla kaçak yollardan Datça limanından Ramases isimli gidecekleri bilgisine ulaşıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca müşterek operasyon düzenlendi.

FETÖ üyeleri tekne ile kaçarken yakalandı - 1

5 KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Limandan ayrılan teknenin yapılan takibi sonrası Sahil Güvenlik unsurları tarafından müdahale edilerek teknede bulunan /PDY silahlı terör örgütüne üye 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

3'Ü TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü mahkemece tutuklandı.

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