FETÖ'nün şifresi kırıldı (ODTÜ'lü matematikçiler çözdü)

Denizci yüzbaşı E.A. 2017 yılında FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Ankesörlü telefonlarla aranmış, yakalanmıştı. Savcılıkta itirafçı olmak istediğini söyledi.

Yüzbaşı E.A.'nın anlattıkları, sınav sorularını çalıp örgüt üyelerinin sınavlarda başarılı olmasını sağlayan FETÖ'nün özel şifreleme yöntemiyle ilgiliydi. Askeri okul mülakatlarından önce adaylar şifreleniyor, şifreli aday FETÖ'cü subaylar tarafından verilen en yüksek notla okula seçiliyordu. Mülakat heyetinin tamamı FETÖ'cü olmasa da, FETÖ'cülerin verdikleri notlarla adayların mülakatı geçmeleri sağlanıyordu.

E.A. itiraflarında örnekler de verdi. Mesela bir yıl aday numaralarının sonu çift rakamlar olan öğrenciler okula girmişti, başka bir yıl ise aday numaralarının toplamı 21 olan öğrenciler.

ŞİFRE İKİ YIL SONRA ORTAYA ÇIKARILDI



E.A.'nın anlattıklan FETÖ operasyonlarının merkez üssü olan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda mercek altına alındı. Ancak iddiaların bilimsel olarak da kanıtlanması gerekiyordu.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü'nden bilirkişiler sınavları ve adayların numaralarını incelemeye aldı. İki yıl sonunda tüm sınavlardaki şifreleme yöntemleri ortaya çıkartıldı.

Bilirkişi heyeti 13 Aralık 2019'da yazdığı raporda bu aday numaralarının tesadüfen verilmiş olamayacağını belirterek, "Milli Piyango çekilişlerinde arka arkaya 10 kez büyük ikramiye kazanmış olma olasılığından küçüktür" dedi. Rapora göre örgüt 2005, 2011 ve 2012 yıllarında yapılan hava astsubay sınavlarında öğrencilere şifreli numaralar vermişti.

22 İLDE GÖZALTI



İzmir'deki sınavlarda şifreyle TSK'ya sızdırılan 1079 astsubay tespit edildi. Bunların 437'si hakkında zaten işlem yapılmış, 639'unun ise ankesörlü telefonlar aracılığı ile örgütün imamlarıyla irtibatlı olduğu saptanmıştı. Bilirkişilerin tespitini, önceden yapılan çalışmalar da doğruluyordu. Bunun üzerine dün İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı henüz haklarında adli işlem yapılmamış, 181'i muvazzaf 191 TSK mensubu hakkında yakalama kararı verildi. İzmir polisi tam 22 aynı ilde eşzamanlı operasyonlar yaparak gözaltıları gerceklestirdi.



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