Filistin Devlet Başkanı Abbas: Daha fazla dayanacak gücümüz kalmadı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.



İsrail’in Filistin'de her gün şehirler, köyler, kamplar, dernekler ve insan hakları kuruluşlarına düzenli olarak saldırdığını belirten Abbas, "(İsrail) Buraların terör yuvası olduğunu iddia etmektedirler. Bunu nerede görmeniz mümkündür ki?" ifadesini kullandı.



Abbas, İsrail’in buralardaki saldırılarının daha fazla vakit kaybedilmeden durması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:



"Çünkü artık daha fazla dayanacak gücümüz yok diyebilirim. Ve burada şunu vurgulamak isterim. Güvenlik ve barış tamamıyla iki devletli çözümün baltalanması yönündeki gayretlerin ve çabaların durdurulmasıyla mümkündür. Ve böylelikle 1967 sınırları içerisinde iki devletli çözüm mümkündür. Ama sadece apartheid sistemine dayalı bir defakto uygulayarak tek devlet kurma çabası, İsrail tarafından yapılan bu girişim, güvenlik ve istikrara hizmet etmeyeceği gibi bölge için de gelecekte büyük tehditler oluşturacaktır."



Bu gelişmeler dolayısıyla İsrail ile aralarındaki sorunun daha büyük problemlere neden olmaması için Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ve uluslararası topluma müracaat ederek iki devletli çözümü desteklemeleri talebinde bulunduklarını kaydeden Abbas "İki devletli çözüm önemli. Burada önemli olan ülkelerle temasa geçeceğiz. Ve iki devletli çözümü destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz, meselesini gündeme getirerek, amacımız 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamak olacaktır." dedi.



"FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIMASI KONUSUNDA ÇABALARIMIZI YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ"



BM Genel Kurulu'nun 149 sayılı kararınca Filistinli mülteciler konusunun sonuca ulaştırılmasını arzu ettiklerini belirten Abbas, meşru, barışçıl direniş haklarına bağlı kalacaklarını, her türlü terör ve şiddete bölgelerinde ve dünyada karşı çıkacaklarını söyledi.



Abbas "(İsrail) Onların yaptığı gibi bizler suçlu ve terörist olmayacağız. İki devletli çözüm seçeneğine bağlı kalacağız ve bütün ülkelerin de aynı şekilde Filistin Devleti'ni tanıması konusunda çabalarımızı yoğunlaştıracağız." diye konuştu.



BM’ye tam üye olmak istediklerini dile getiren Abbas, Filistin’in geçen yıllarda gözlemci üyelik statüsünü elde ettiğini ve bu konuda kilit role sahip olan tek ülkenin Türkiye olduğunu dile getirdi.



ICYF BAŞKANINA FİLİSTİN DEVLET NİŞANI



Bu arada İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan'a Filistin'deki çalışmalarından dolayı layık görülen devlet liyakat nişanı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından Filistin Başbakanlık Külliyesi'nde takdim edildi.



Burada konuşan Mahmud Abbas, Ayhan'a, Filistinli gençlerin davasına katkılarından dolayı bir teşekkür ve takdirin göstergesi olarak devlet liyakat nişanını sunduklarını belirtti.