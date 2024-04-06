Filiz Gencan Akın kimdir? Edirne yeni Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Filiz Gencan Akın, 1983 yılında Edirne’de doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmasının ardından Edirne Barosuna kayıtlı olarak avukatlığa başladı.

2007 yılında staj eğitimini tamamladıktan sonra 2008 yılında Edirne’de avukatlık yapmaya başladı.

2011 yılında aktif siyasete girdi. 2019 yılında Edirne Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.

2017 yılından bu yana da avukatlığın yanı sıra arabulucu olarak görev yapmaya devam ediyor.



Filiz Gencan Akın, evlidir.

