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Filiz Gencan Akın kimdir? Edirne yeni Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Filiz Gencan Akın, 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından Edirneli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Edirne'nin yeni Belediye Başkanı olan Filiz Gencan Akın'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Filiz Gencan Akın kimdir? Edirne yeni Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Filiz Gencan Akın kimdir? Edirne yeni Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Filiz Gencan Akın, 1983 yılında ’de doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmasının ardından Edirne Barosuna kayıtlı olarak avukatlığa başladı.

2007 yılında staj eğitimini tamamladıktan sonra 2008 yılında Edirne’de avukatlık yapmaya başladı.

2011 yılında aktif siyasete girdi. 2019 yılında Edirne Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.

2017 yılından bu yana da avukatlığın yanı sıra arabulucu olarak görev yapmaya devam ediyor.

Filiz Gencan Akın, evlidir.

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