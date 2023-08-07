Fındık fiyatı ne zaman açıklanacak? TMO'nun 2023 fındık alım fiyatı bekleniyor

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2023 fındık alım fiyatları, Karadeniz Bölgesi'nde bekleniyor. Bu yıl TMO'ya fındığın kilosunu ne kadardan satacaklarını merak eden binlerce çiftçi, konuya dair bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. Peki, 2023 fındık alım fiyatları ne zaman açıklanacak?

Fındık fiyatı ne zaman açıklanacak? TMO'nun 2023 fındık alım fiyatı bekleniyor

TMO tarafından alımı gerçekleştirilen fındıklar için belirlenen güncel fiyatın ağustos ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyodu. Ağustos'un ilk haftasının geride kalmasının ardından araştırmalar yoğun kazandı. Tüm gözler şimdi TMO ya da yetkili kişilerden gelecek güncel 2023 alım fiyatlarında. İşte, TMO'nun 2023 fındık alım fiyatı hakkında bilgiler...

FİYATLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alımı gerçekleştirilen fındıklar için belirlenen güncel fiyatın ağustos ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

TMO 2022 yılında fındık kalitesine göre kilogram başına 54 lira ile 46 lira arasında değişen fiyatlarda ödeme yapmıştı.

Dünyadaki fındığın yaklaşık yüzde 70'i ’de üretiliyor.

Türkiye, dünya fındık ihracatının yüzde 60’ını tek başına gerçekleştiriyor.

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