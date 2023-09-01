Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 16 yaralı

Düzce Valisi Selçuk Aslan kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Akçakoca ilçesi Esmahanım Köyü'nde meydana gelen kazada Şırnak ilinden ilimize fındık toplamak için işçilerin olduğu traktör devrilmiş 1'i ağır 16 kişi yaralanmıştır. İhbarı alan sağlık ve güvenlik ekipleri en kısa sürede olay yerine ulaşarak yaralılara müdahale etmiş ve yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılmıştır. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kazada yaralı işçilerimizin durumu yakından takip edilmektedir" dedi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.