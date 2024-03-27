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Firari hükümlü, sahte polis kimliğiyle yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, sahte polis kimliğiyle yakalandı.

Firari hükümlü, sahte polis kimliğiyle yakalandı

'de polise ekipleri, "parada sahtecilik", "hırsızlık", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı.

Evde yapılan aramada 22 adet fişek ve sahte polis kimliği ele geçirildi.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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