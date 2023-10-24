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Firari suç örgütü lideriyle işbirliği yapan avukat tutuklandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde aranan suç örgütü lideri E.Y.’nin bir kişiyi tehdit ederek para istemesi üzerine başlatılan soruşturmada, parayı tahsil etmek için tehdit edilen kişinin yanına giden avukat A.O. gözaltına alınarak, tutuklandı.

Firari suç örgütü lideriyle işbirliği yapan avukat tutuklandı

Ünye’de aranan suç örgütü liderinin, tehditle istediği parayı almaya gelen tutuklandı.

“Suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan hakkında dava açılan ve Gürcistan’da firari durumda bulunan E.Y., Ünye’de bir kişiyi tehdit ederek para istedi.

İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında parayı tahsil etmek üzere tehdit edilen kişinin yanına Barosuna kayıtlı avukat A.O.’nun geldiği belirlendi.

Polis tarafından gözaltına alınan ve daha sonra Ünye Adliyesi’ne sevk edilen A.O., Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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