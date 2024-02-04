Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 /YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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