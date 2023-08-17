Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan polis memuru Yusuf Çağatay Sanalp, şehit oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu

Harekatı bölgesinden acı haber geldi. Zırhlı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan polis memuru Yusuf Çağatay Sanalp, oldu.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Kilis Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Memuru Yusuf Çağatay Sanalp, 02.07.2023 tarihinde Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 16.08.2023 tarihinde şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim" denildi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu - 1

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