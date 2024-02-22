Fırına giden küçük kız, hırsızın hedefi oldu

İstanbul Sultangazi’de ekmek almak için oturduğu sokaktaki fırına giden küçü kızı takip eden hırsız, çocuğun elindeki parayı çalıp kaçtı. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Fırına giden küçük kız, hırsızın hedefi oldu

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Sultangazi’de ekmek almak için fırına giden küçük kız, bir hırsızın hedefi oldu.

Olay 18 Şubat günü Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi. Evinden ekmek almak için çıkan küçük kız, yaşadığı sokaktaki fırına yürürken, sırt çantalı hırsız kızı takip etti.

Fırına giden küçük kız, hırsızın hedefi oldu - 1

Kızın arkasından yaklaşan hırsız, elinde tuttuğu parayı çalarak, koşarak olay yerinden kaçtı.

anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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