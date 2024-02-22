Fırına giden küçük kız, hırsızın hedefi oldu

Sultangazi’de ekmek almak için fırına giden küçük kız, bir hırsızın hedefi oldu.



Olay 18 Şubat günü Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi. Evinden ekmek almak için çıkan küçük kız, yaşadığı sokaktaki fırına yürürken, sırt çantalı hırsız kızı takip etti.

Kızın arkasından yaklaşan hırsız, elinde tuttuğu parayı çalarak, koşarak olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.