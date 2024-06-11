Fırtına Deresi'nde bot devrildi: Kayıp iki kişinin cesedi bulundu

Fırtına Deresi'nde amatör botun devrilmesi sonucu suya kapılıp sürüklenen 4 kişiden 2'si kurtarıldı, 2 kişi aranıyordu.

Bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma, AKUT ve itfaiye ekibi sevk edilmişti.

Ekipler, rafting parkur alanı olarak da kullanılan bölgede kayıp iki kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları yürütmüştü.



KAYIP 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI



Dalgıç ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarında; suda sürüklenerek kaybolan 2 kişinin cansız bedenine, denize yakın noktada ulaşıldı.

İsimleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.