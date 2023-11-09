Florya’da veteriner kliniğinde ihmal iddiası | British Shorthair cinsi kedisine otopsi yaptıracak

Sabah saatlerinde, bu kez polis ekiplerine başvurarak, ekipler eşliğinde veteriner kliniğine giden kadın, kedisini teslim alarak ihmal ihtimali dolayısıyla İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa’ya otopsi (nekropsi) yapılması için başvurdu.



Gurbet Altıparmak; kendisine kedisini teslim etmeyen veterinerin ayrıca; ölen kedisi yerine yeni bir kedi teslim etmeyi, önce tıbbi atığa gidecek dediği kedinin bedeni için, mezar yaptırmayı teklif ettiğini belirtti.



Altıparmak, yaklaşık 15 gün sürecek otpsi sonuçlarını takiben klinikten ve veteriner hekimden şikayetçi olacağını, olayda ihmal olduğunu düşündüğünü aktardı.



VETERİNER KONUŞMAK İSTEMEDİ



Olayı anlatan Gurbet Altıparmak, “Sapasağlam götürdüm ölüsünü aldım. İlk ameliyat olduğunda 27 bin TL ödemiştim, dünkü işlemlerine de 11 bin TL ödedim. Ben üç gün içinde kedi getiricem sen daha iyilerine layıksın dedi, ben yeni kedi istemiyordum, ben kendi kedimi istiyordum.” diye konuştu.



Altınparmak ayrıca, klinikteki görevlinin kendisine, “Ben sana üç gün içinde yeni kedi vereceğim hatta ismini Thor koyarsın.” dediğini öne sürdü.



İddiaların yöneltildiği veteriner E.D, konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirterek iddiaları kabul etmedi.