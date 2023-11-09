Florya’da veteriner kliniğinde ihmal iddiası | British Shorthair cinsi kedisine otopsi yaptıracak

İstanbul’da yaşayan Gurbet Altıparmak daha önce balkondan düşmesi sebebiyle bacağına platin takılan 7 aylık British Shorthair cinsi “Zeus” isimli erkek kedisinin tedavisi için 7 Kasım’da Florya’da bulunan bir veteriner kliniğine gitti.
Klinikte kediye daha önce uygulanan platinin çıkarılacağı, bunun yanı sıra; kedinin bir dişine de işlem uygulanacağı söylendi.
Veterinerdeki işlemler sonrası kedisini alarak öğle saatlerinde evine götüren Altıparmak, kedisinin evde durumunun kötüye gitmesi üzerine akşam saatlerinde tekrar aynı veteriner kliniğine başvurdu.
Altıparmak’ın kedisi tedavi altında kaldığı veteriner kliniğinde öldü.
KEDİSİNİ POLİS EŞLİĞİNDE ALDI
Altıparmak’ın iddiasına göre ölen kedisini teslim almak istediğinde; veteriner hekim E.D, “Kediniz tıbbi atığa gidecek.” şeklinde yanıt vererek, kedinin cansız bedenini teslim etmedi.
Altıparmak, gece geç saatlerde çağrıldığını belirttiği klinikten kedisini alamadan ayrıldı.
Sabah saatlerinde, bu kez polis ekiplerine başvurarak, ekipler eşliğinde veteriner kliniğine giden kadın, kedisini teslim alarak ihmal ihtimali dolayısıyla İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa’ya otopsi (nekropsi) yapılması için başvurdu.
Gurbet Altıparmak; kendisine kedisini teslim etmeyen veterinerin ayrıca; ölen kedisi yerine yeni bir kedi teslim etmeyi, önce tıbbi atığa gidecek dediği kedinin bedeni için, mezar yaptırmayı teklif ettiğini belirtti.
Altıparmak, yaklaşık 15 gün sürecek otpsi sonuçlarını takiben klinikten ve veteriner hekimden şikayetçi olacağını, olayda ihmal olduğunu düşündüğünü aktardı.
VETERİNER KONUŞMAK İSTEMEDİ
Olayı anlatan Gurbet Altıparmak, “Sapasağlam götürdüm ölüsünü aldım. İlk ameliyat olduğunda 27 bin TL ödemiştim, dünkü işlemlerine de 11 bin TL ödedim. Ben üç gün içinde kedi getiricem sen daha iyilerine layıksın dedi, ben yeni kedi istemiyordum, ben kendi kedimi istiyordum.” diye konuştu.
Altınparmak ayrıca, klinikteki görevlinin kendisine, “Ben sana üç gün içinde yeni kedi vereceğim hatta ismini Thor koyarsın.” dediğini öne sürdü.
İddiaların yöneltildiği veteriner E.D, konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirterek iddiaları kabul etmedi.
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