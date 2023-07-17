Fotoğrafçı, düğün sahiplerine kurşun yağdırdı: 2 ölü, 4 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde bir düğünde fotoğrafçılık yapan M.Y. ile düğün sahipleri arasında gece saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
RUHSATSIZ TABANCAYLA ATEŞ ETTİ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., ruhsatsız tabancayla damacın amcası İdris Esen, arkadaşı Ömer Torun, Y.E., A.E., C.E. ve kimliği belirlenemeyen bir kişiye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İdris Esen ve Ömer Torun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı Y.E., A.E. ve C.E. ile kimliği belirsiz kişi ise ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili M.Y. ve 3 şüpheli gözaltına alındı.
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