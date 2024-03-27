Freni arızalanan otobüs kaza yaptı

Namazgah Mahallesi Işıklar Caddesi'nden Çelebi Mehmet Bulvarı'na doğru seyreden İbrahim İ. (45) idaresindeki otobüsün freni arızalandı.



Sürücüsünün durdurmaya çalıştığı otobüs, önce park halindeki panelvan minibüse, ardından bir apartmana birkaç metre kala demir korkuluklara çarptı.

YARALANAN OLMADI

Herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermeyen kazanın ardından olay yerine polis ekibi sevk edildi.



Gerekli incelemelerin ardından kaza yapan otobüsün bulunduğu yerden götürülmesi için çalışma başlatıldı.