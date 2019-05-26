Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi Molla Osman Sokak'ta Harun Özay yönetimindeki halk otobüsünün, öğle saatlerinde yolcu almak için hareket ettikten kısa süre sonra frenleri boşaldı.
Hızla rampadan inmeye başlayan otobüsü yönlendirmeye çalışan Harun Özay, kalabalığa çarpmamak için manevra yapınca 2 katlı binanın balkonuna çarptı.
Harun Özay ağır yaralanırken, itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Harun Özay, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Otobüsün binanın balkonuna çarpması sonucu binanın duvarları hasar gördü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.