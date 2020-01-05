FSM Köprüsü çıkışında araç yangını

İstanbul'da TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkii Ankara istikametinde saat 18.40 sıralarında seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.
Yolda seyir halindeki otomobilin sürücüsü, motor kısmında dumanların çıktığını fark ettiği aracını durdurdu, ardından otomobili bir anda alev aldı.
Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine gelerek alevlerin yükseldiği yangını söndürdü.
Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.