FSM Köprüsü'nde, otomobil ile çarpışan kamyon devrildi: 2 yaralı

Saat 01.15 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde, seyir halindeki kamyon ile otomobil çarpıştı.



Çarpışmanın şiddetiyle kamyon devrilirken otomobil ve kamyonda bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan 2 yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle köprünün Avrupa-Anadolu geçişinde trafik yoğunluğu oluşurken otomobilin çekici ile, kamyon ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.