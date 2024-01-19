Führer ne demek? (Führer sözlük anlamı)

Führer, Adolf Hitler'in, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin ve Üçüncü Alman İmparatorluğu'nun yöneticisi olduğu dönemde kullandığı ve “önder” anlamına gelen unvandır. Hitler, kendisini "Führer und Reichskanzler" (Lider ve İmparatorluk Şansölyesi) olarak adlandırdı. "Führer" terimi, Hitler'in güçlü liderlik pozisyonunu ve otoriter yönetimini vurgulamak için kullanıldı.



Hitler, Almanya’da gücü ele geçirdikten sonra bu “Führer” unvanına “kendiliğinden” kavuşmamıştı. “Führer Kültü”, yıllar süren Nazi propagandasının çabalarıyla inşa edilmişti.

FÜHRER MAKAMININ GÖREVLERİ

Ulusal toplumculuk' ta (Nasyonal sosyalizm) halkın ulusal ve toplumsal bütünlüğünü ile eşitliğini sağlamakla sorumlu olan Führer , halkın ve devletin lehine işlerde bulunmakla görevlidir. Führer makamı, ulusal toplumculuk yönetiminde halkın temsilciliğinin üstlenildiği idare tarzıydı, bir diktatörlük olmadığı ileri sürülüyordu ve Hitler kendisinin bir diktatör olduğunu reddediyordu. Führerlik makamının kabulü ile ilgili kararname bir referandum yoluyla Hitler'in açık talebi üzerine meşru edilmişti.





