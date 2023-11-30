Galataport'a uluslararası ödül

Erdem Tavas, "Bu ödüllerin alınması tesadüf değil çünkü burası hem inovasyon hem deneyim anlamında farklı bir proje. İlk başta inşaat aşamasında zaten çok farklı bir proje yaptığımızı biliyorduk. Birçok yeni mimari mühendislik teknikleri burada kullanıldı. Son derece çevreci bir proje yapmayı başardık. Hatta lit platinium ödülümüzü de aldık. Çevresel etki anlamında yaptığımız güzel şeyler adına hiç bu kadar farklı fonksiyonu bir arada bulunduran bir proje yok." dedi.



Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, 2022'de Türkiye'ye gemilerle gelen yolcu sayısı 1 milyonun üzerindeydi. Burada dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminaline sahip Galataport İstanbul da önemli bir katkıya sahip. İstanbul'un yeni ve modern limanına 2 yılda 350 kruvaziyer gemisiyle birlikte 750 bin yolcu ve mürettebat geldi.