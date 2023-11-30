Galataport'a uluslararası ödül

Dünyada perakende sektörünün önde gelen firmalarını buluşturan MAPIC Ödülleri sahiplerini buldu.
75 ülkeden 6 bin katılımcının yer aldığı etkinlikte, Galataport İstanbul "En İyi Yeni Geliştirme" ödülünün sahibi oldu.
Galataport İstanbul'un açılışının henüz 2. yılında olduğunu belirten Galataport İstanbul Genel Müdürü Erdem Tavas, "Ekim 2021’de açıldık. Üst üste bu ödüllerin alınması hem ülkemiz hem de bizim içim çok kıymetli. Gerçekten çok mutluyuz, heyecanlı ve gururluyuz." dedi.
Fransa'nın Cannes şehrinde yapılan törende ödülü, Galataport İstanbul adına Varlık Yönetimi ve Kiralama Genel Müdür Yardımcısı İrem Yücel Kaymak aldı.
2 YILDA 30 MİLYON ZİYARETÇİ GELDİ
Ödül aldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Galataport İstanbul Genel Müdürü Erdem Tavas, "Gelen misafirlerimiz burada gerçekten çok güzel vakit geçiriyor görüyoruz ve çok mutlu oluyoruz ama dünya çapında da bunun görülüyor olması bizler için gerçekten de çok mutluluk verici." diye konuştu.
İstanbul Modern ve Mimar Sinan Resim Heykel Müzesi, tarihi saat kulesi, restorasyondan geçen Çinili Han, Merkez Han gibi yapıları barındıran Peninsula Otel, sergi alanları, kafeler, restoranlar, konser etkinlikleriyle Galataport İstanbul, 2 yılda 30 milyon ziyaretçi ağırladı.
Erdem Tavas, "Bu ödüllerin alınması tesadüf değil çünkü burası hem inovasyon hem deneyim anlamında farklı bir proje. İlk başta inşaat aşamasında zaten çok farklı bir proje yaptığımızı biliyorduk. Birçok yeni mimari mühendislik teknikleri burada kullanıldı. Son derece çevreci bir proje yapmayı başardık. Hatta lit platinium ödülümüzü de aldık. Çevresel etki anlamında yaptığımız güzel şeyler adına hiç bu kadar farklı fonksiyonu bir arada bulunduran bir proje yok." dedi.
Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, 2022'de Türkiye'ye gemilerle gelen yolcu sayısı 1 milyonun üzerindeydi. Burada dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminaline sahip Galataport İstanbul da önemli bir katkıya sahip. İstanbul'un yeni ve modern limanına 2 yılda 350 kruvaziyer gemisiyle birlikte 750 bin yolcu ve mürettebat geldi.
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