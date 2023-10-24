Galatasaray maçı için ek metro seferi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşılaşacak.

Metro İstanbul, karşılaşma nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda ek seferler düzenleneceğini duyurdu.



Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "24 Ekim Salı günü Galatasaray-Bayern Münih futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 17.45-19.30 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, maç sonrası ise taraftar yoğunluğu bitene kadar Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklar ile aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferlerinin icra edileceği aktarıldı.

