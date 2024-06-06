Gamze’nin ölümünde gerekçeli karar açıklandı: Eşi balkondan itti!

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Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Bölümü’nü birincilikle bitiren, ardından ABD ve Almanya’da eğitim alan Gamze Yağlıoğlu, 24 Kasım 2021’de yaşadığı apartmanın 6’ncı katından düşerek yaşamını yitirdi.



Gamze Yağlıoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturmada, 1 yıllık eşi Alper Yağlıoğlu gözaltına alınıp tutuklandı.



Alanya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde eşi kasten öldürmekten tutuklu yargılanan Alper Yağlıoğlu, eşini balkondan iterek ölümüne neden olduğu kanaatiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



“KENDİSİ ATLASAYDI BALKON DİBİNE DÜŞERDİ”



Mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı.



Kararda, ulusal kriminal rapora yer verildi. Raporda, Gamze’nin balkondan düşüş şeklinin sırtı yere, yüzü yukarı dönük pozisyonda olduğu belirtildi.



Gamze’nin, düşüş şekli eğer kendini korkuluktan salarak aşağı doğru süzülme şeklinde olsaydı, düştüğü yerin balkon hizasında olması gerektiği ifade edildi.



Aynı şekilde, çivileme atlama şeklinde olsaydı, balkonun hemen dibine düşmesi gerektiği vurgulandı. Ancak, Gamze’nin düştüğü yerin balkon hizasından 2,5 metre mesafede olduğu belirtildi. Bunun bir başkası tarafından itilmesi sonucu olabileceğine dikkat çekildi.

Ayrıca balkonun trabzan yüksekliğinin 1 metre 12 santim olduğu, 1 metre 68 santim boyundaki Gamze’nin trabzandan tutunmadan kendisini atmasının mümkün olmadığına; ancak trabzanda Gamze’ye ait herhangi bir parmak izi ve tutunma izleri tespit edilmediği gibi sürtünme izinin bulunduğu raporda yer aldı.



Ayrıca raporda Gamze’nin tırnaklarında sanığa ait DNA profili bulunduğu da belirtildi.



OLAYDAN ÖNCE TELEFONUNDAN VİDEOLARI SİLDİ



Kriminal sanığın olaydan önce telefonundaki birtakım videoları sildiği, geri kurtarma yöntemiyle ulaşılan bu videoların sanıkla eşine ait pornografig içerikli görüntüler olduğu, birtakım videoların internet sitelerinde paylaşıldığı, bunların bir kısmının sanığın tarif etmesiyle çekildiğinin tespit edildiğine yer verildi.