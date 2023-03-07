Garda saat 04.17'de zaman durdu

"DEPREMİN ANISINI HATIRLAMAK İÇİN SAATİ ÇALIŞTIRMADIK"



Malatya Tren Gar Hareket memuru Murat Döşle, 6 Şubat sabahı kıyamet günü yaşadıklarını belirterek, "O gün saat 04.17'de depremin sarsıntısı ile saat böyle durdu. Biz de 04.17'de duran saati, depremi unutmamak için bir daha çalıştırmadık. Artık saat hep 04.17'yi gösterecek." dedi.