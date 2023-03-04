Garden Rezidans'ın çökme anı kamerada

Malatya'da deprem felaketinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği The Garden Rezidans'ın çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Garden Rezidans'ın çökme anı kamerada

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkarslan’ın da hayatını kaybettiği The Garden Rezidans'ın ilk depremde yerle bir olduğu anlar, karşı tarafta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

sırasında ağır hasar alan ve 04.20 sıralarında çöktüğü görülen binada Yeni Malatyaspor’lu kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ile çok sayıda kişinin cansız bedenine günler sonra ulaşılırken, rezidansın enkazından kurtarılanlar da olmuştu.

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