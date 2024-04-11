Gaye öğretmenin şüpheli ölümü

Bursa’nın Gemlik ilçesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gaye Kayan, ailesiyle yaşadığı evinde ölü bulundu. Gaye öğretmenin şüpheli ölümünün nedeninin kalp krizi olduğu düşünülüyor. Öğretmenin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Gaye öğretmenin şüpheli ölümü

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’da yaşayan 54 yaşındaki İngilizce öğretmeni Gaye Kayan, ailesiyle yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Gemlik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi.

Gaye öğretmenin şüpheli ölümü - 1

Celal Bayar Anadolu Lisesi’nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gaye Kayan, ailesiyle yaşadığı evindeki yatağında bu sabah, annesi tarafından hareketsiz olarak bulundu.

Haber verilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Kayan’ın öldüğü belirlendi.

Bekar olan, daha önce hiçbir rahatsızlığı bulunmayan ve kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen Gaye öğretmenin cansız bedeni, sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Gaye öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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