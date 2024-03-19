Gazeteci Ali Sirmen için Cumhuriyet Gazetesi önünde tören

“YERİ ZOR DOLDURULACAK BİR KİŞİLİK"



Sirmen'in cenaze töreninde Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı'nın başkanı Alev Coşkun konuşma yaptı.



Alev Coşkun “Cumhuriyet gazetesinin temel direklerinden birisini daha yitirmiş bulunmaktayız. Yaklaşık yarım asırdır, Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışıyor, yazılar yazıyordu. Yeri zor doldurulacak bir kişiliği, yazarımızı bir düşün adamımızı, değerli bir yoldaşımızı, genç gazeteciler birikimli bir ağabeylerini yitirmiş bulunmaktadır. Tüm basın alemi, onurlu ve saygın birisini yitişmiş bulunmaktadır. Ali Sirmen, Nadir Nadi'nin gazeteye davet etmesi üzerine Cumhuriyet Gazetesi'nde yazılarına başlamıştır. O Nadir Nadi, İlhan Selçuk, Oktay Akbal, Uğur Mumcu neslinin bir üyesi, devamıdır. Nadir Nadi, İlhan Selçuk, Oktay Akbal, Sami Karaören… Bunlar çok yakın dostlar. Hele Uğur Mumcu, Ali Sirmen'in can dostudur. Uğur Mumcu, İstanbul'a geldiği zaman Ali Sirmen'in evinde kalmıştır." dedi.



ALİ SİRMEN KİMDİR?

Ali Sirmen, 10 Kasım 1939 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği bestekârı ve keman sanatçısı Sadi Işılay'ın torunudur. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.



Ali Sirmen, köşe yazarlığına 1966 yılında Akşam gazetesinde başladı. Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde de köşe yazıları yazdı. Son olarak Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıları yazmaktaydı.



1972 yılında kurulan Barış Derneği'nin kuruluşunda yer aldı.



İkinci Bahar televizyon dizisinde Antepli bir komiseri canlandırdı. Cumhuriyet adlı filmde ise, Cumhuriyet gazetesinin kurucusu olan Yunus Nadi Abalıoğlu'nu canlandırdı.



SkyTürk kanalında Siyah-Beyaz isimli programın sunucularından biridir. Ayrıca Cem TV'de Süheyl Batum ile Ayıptır Söylemesi isimli tartışma programını sundu.



2015 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.



Mine Sirmen ile evliliğinden Devrim (d. 1966) adında bir oğlu vardır. 25 Mart 2020 tarihinde COVID-19 (Koronavirüs) teşhisi konularak tedavi altına alındı. 4 Nisan 2020 tarihinde koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştuğu açıklandı.



Ali Sirmen 17 Mart 2024 tarihinde, İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede öldü.