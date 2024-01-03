Gazeteci Fatih Altaylı'ya hakaret suçundan 7 ay hapis cezası

Gazeteci Fatih Altaylı’nın,Galatasaray’ın taraftar grubu UltrAslan'ın yöneticisi olduğu iddia edilen müşteki Muzaffer Şirin'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 22.Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Altaylı’yı "zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 7 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanığın sözlerinin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğunu, hakaret içerikli ifadelerin televizyon kanalının canlı yayınındaki programında ve köşe yazısında söylendiğini, sanığın kişilerin hukuki menfaatini hakaret ile daha önce de birçok defa ihlal ettiğini aktardı.