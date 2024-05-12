Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 17 Mayıs 2024 Cuma Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 19 Mayıs 2024 Pazar Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°.
Bugün
23/
11
Yarın
25/
11
Cuma
27/
14
Cumartesi
30/
16
Pazar
32/
17
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Gaziantep Hava Durumu
- Hava Durumu