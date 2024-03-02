Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Mart 2024

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. Yarın için Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. 4 Mart 2024 Pazartesi Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 5 Mart 2024 Salı Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 6 Mart 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°.