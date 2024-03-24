Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 26 Mart 2024 Salı Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. 27 Mart 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. 28 Mart 2024 Perşembe Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°.