Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024

Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024
Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 25°. Yarın için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 30 Mayıs 2024 Perşembe Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. 31 Mayıs 2024 Cuma Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

25

/

15

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

30

/

16

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

30

/

15

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

28

/

15

Cuma

Az Bulutlu
Az Bulutlu

29

/

15

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