Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 25°. Yarın için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 30 Mayıs 2024 Perşembe Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. 31 Mayıs 2024 Cuma Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°.
Bugün
25/
15
Yarın
30/
16
Çarşamba
30/
15
Perşembe
28/
15
Cuma
29/
15
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