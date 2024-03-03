Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. Yarın için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 5 Mart 2024 Salı Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 6 Mart 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°.
Bugün
11/
2
Yarın
15/
2
Salı
16/
3
Çarşamba
14/
4
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