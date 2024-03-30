Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Mart 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. Yarın için Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°. 2 Nisan 2024 Salı Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°. 3 Nisan 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°.
Bugün
27/
11
Yarın
27/
11
Salı
28/
13
Çarşamba
27/
14
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