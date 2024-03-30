Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Mart 2024

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. Yarın için Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°. 2 Nisan 2024 Salı Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°. 3 Nisan 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°.